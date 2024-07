To obietnica nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska spotkała się w Szczecinie z przedstawicielami zachodniopomorskich gmin ws. wsparcia programem Aktywny Maluch.

Jego celem jest tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz miejsc opieki u dziennych opiekunów.



- Budżet programu w całej Polsce to 6,5 miliarda złotych - przypomina wiceszefowa Ministerstwa Rodziny: - I do końca tej kadencji, w ramach tych środków, utworzymy ponad sto dwa tysiące nowych miejsc w żłobkach. I z tego rozwoju, i z tych środków mogą skorzystać gminy w regionie zachodniopomorskim.



Chcemy, aby coraz większa liczba samorządowców na Pomorzu Zachodnim korzystała z programu Aktywny Maluch - zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka: - Mamy tutaj wiele do zrobienia. 46 proc. gmin w naszym województwie nie posiada żadnej opieki dla dzieci w wieku do 3 lat i to jest dla nas wielkie zobowiązanie, aby tę sytuację poprawić.



Nabór wniosków do programu jest ciągły i potrwa do końca 2025 r., albo do momentu wyczerpania środków.