Wyciek nieznanej substancji w Stargardzie. Trwa postępowanie

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa postępowanie w sprawie wycieku nieznanej substancji w jednym z magazynów dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie.

Skutki tego wycieku strażacy usuwali w miniony weekend korzystając ze wsparcia szczecińskiego zespołu ratownictwa chemicznego.



To kolejne składowisko chemikaliów w mieście. Na jego sąsiedztwo skarżą się przedsiębiorcy, prowadzący biznes w budynkach dawnych zakładów, obecnie włączonych obecnie do stargardzkiego Parku Przemysłowego. W hali składowanych jest 70 pojemników, tzw. mauserów z chemikaliami.



Krystian Szałański z Powiatowej Straży Pożarnej przyznaje, że skala wycieku wymagała interwencji specjalistycznej jednostki. - Praktycznie spod ramy hali magazynowej wycieka jakaś brązowa substancja o intensywnym zapachu. Jest tam składowisko odpadów w tej hali. To miejsce znane strażakom i co jakiś czas pojawiają się tam wycieki - mówi Szałański.



Wcześniej, na prośbę jednego z przedsiębiorców, o składowisku informował miasto Wojciech Stasiak, prezes zarządzającej parkiem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego.



Wiem, że jest składowisko niebezpiecznych odpadów, gdzie urzęduje młodzież. Tam jest też zajęcie przez syndyka tego lokalu. Tak naprawdę chodziło o to, żeby zabezpieczyć ten lokal przed młodzieżą, która tam wchodzi oczywiście nielegalnie, przez okna - podkreśla Stasiak.



Miasto zapewnia, że wyciek nie zagrażał życiu i zdrowiu. Zapowiada tez podjęcie działań, których celem ma być ustalenie właścicieli składowiska.