Nie każdy wie, że ten żaglowiec zagrał w "Belfrze"

Na szczecińskich "tolszipach" mamy prawdziwą gwiazdę, i to gwiazdę filmową. To żaglowiec Kapitan Borchardt. Jednostka zagrała jedną z ról - na jej pokładzie była kręcona trzecia część polskiego serialu pt. "Belfer".

Zdjęcia trwały trzy tygodnie i były realizowane w porcie w Ustce oraz na wodach Morzach Bałtyckiego. Aktorom serialu towarzyszył Andrzej Szulc, mechanik żaglowca Kapitan Borchardt.- Tam epizodyczne były epizodyczne role. Tzn. gdzieś kamera nas uchwyciła. Reżyser nas pozostawiał: "stań tu", "ty stań tam"... Faktycznie, znaleźliśmy się w tym serialu. Tutaj była cała oprawa, łącznie z próbami, z dublami. To było co innego niż praca na żaglowcu - przyznał.To nie jedyna produkcja filmowa z udziałem żaglowca.- Kiedyś nakręciliśmy bardzo ładny film "Piraci z Bałtyku". Na YouTubie można go odszukać. Też był moment, że na pokładzie miało się zakończyć podsumowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety, pandemia uniemożliwiła, żeby tak się stało - wspomina Tadeusz Skłodowski, zarządca jednostki.Żaglowiec Kapitan Borchardt cumuje na Łasztowni, w pobliżu strefy Foodtrucków.