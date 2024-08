Rusza Epi-Akcja na rzecz zatrudnienia osób z epilepsją

Kampania Fundacji Normalnie skierowana jest do pracodawców i pracowników, a jej celem jest zwiększenie świadomości epilepsji.

To najczęściej diagnozowana choroba neurologiczna w Polsce, dotyczy około 1% społeczeństwa - mówi Renata Laskowska z Fundacji Normalnie.- Bardzo często osoby, które mają świetne kompetencje, docierają do ostatniego etapu rozmów. Jak to ujawniają, automatycznie rozmowa z pracodawcą się kończy - mówi Laskowska.Niechęć pracodawców do zatrudniania osób cierpiących na epilepsję wynika najczęściej z niewiedzy i strachu. Staramy się odczarować tą sytuację - dodaje Laskowska.- To nie są jakieś wielkie wydatki dla pracodawcy. To jest zabezpieczenie ostrych kantów w biurku, czy zabezpieczenie miejsca, gdzie ta osoba mogłaby się położyć bezpiecznie. Bardzo jest ważne, żeby przygotować zespół na przyjęcie takiej osoby - mówi Laskowska.Nadal można wziąć udział w spotkaniach i konferencjach informacyjnych. Zapisy prowadzone są na stronie internetowej Fundacji Normalnie.