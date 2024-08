Koronawirus kontratakuje. Groźny wariant omikron

Specjaliści spodziewają się największej liczby zakażeń we wrześniu i w październiku. Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

Więcej zakażeń koronawirusem (także) w Zachodniopomorskiem.

Choć większość osób wykonuje testy na covid samodzielnie w domu i ich wyniki nie są rejestrowane, wzrost liczby pacjentów widać w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jeszcze w maju i w czerwcu były to pojedyncze przypadki.



- W tej chwili takich przypadków mamy kilkanaście w ciągu tygodnia. Wiemy, że z kilkunastu przypadków - biorąc pod uwagę wysoką zakaźność wariantu omikron - możemy to multiplikować. Pacjent zakażony wirusem omikron może zakażać 5-7 osób - podkreśliła mikrobiolog Joanna Jursa-Kulesza, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



Wzrost zakażeń w ubiegłym roku także przypadał na miesiące letnie. Covid bardzo często przywozimy z podróży.



- Wirus SARS-Cov2 to wirus-podróżnik; on uwielbia podróże międzykontynentalne, międzypaństwowe, międzymiastowe..., a okres wakacyjny temu sprzyja - dodała.



Specjaliści spodziewają się największej liczby zakażeń we wrześniu i w październiku.