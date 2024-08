Szczecińskie uroczystości z okazji 44. rocznicy Porozumień Sierpniowych [ZDJĘCIA]

Szczecin był pionierem zmian w naszym kraju. Zmiany te stały się wzorem dla całej Europy - uważają uczestnicy piątkowych obchodów 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Spotkali się oni pod bramą Stoczni Szczecińskiej wspominając wydarzenia w tamtych lat.- Wielki dzień. Wydawało się wtedy, że już łapiemy byka za rogi, a okazało się to dużo trudniejsze. Czekało nas blisko 10 lat uporu, konsekwencji, wierności wartościom, które niejako tłumione 30 sierpnia 1980 roku wróciły do naszej mentalności, do naszej kultury, do naszego myślenia o ojczyźnie - mówi Piotr Mync, były działacz opozycji.- Dziś chcemy podziękować wszystkim uczestnikom tych wydarzeń. Wszystkim tym, którzy bardzo wiele ryzykowali, którzy stawiali swoją przyszłość, swoje życie i zdrowie, na szali wolnej demokratycznej Polski - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.Sierpień 1980 roku był jednym z impulsów, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce.