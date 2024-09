Szyją, gotują, pomagają i zmieniają otoczenie. "Słowianki" z pierwszym miejscem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To najlepsze gospodynie w całym województwie. Podczas dożynek w Przelewicach tytuł najlepszego koła gospodyń wiejskich otrzymały Słowianki ze wsi Kąty. Swoją działalność rozpoczęły w 2019 roku.

- Podejmowanie decyzji, spojrzenie na różne sprawy nie było łatwe, każda z nas jest inna, ale nauczyłyśmy się razem działać, dochodzić do kompromisów. - Doceniona została pięcioletnia praca. - Rękodzieło robimy, różne maskotki, lalki, przeróżne rzeczy, serwetki, co tylko jest możliwe, bierzemy udział w konkursach gastronomicznych - mówiły o swojej działalności uczestniczki.



Słowianki za zajęcie pierwszego miejsca otrzymały 40 tys. złotych. Zdradziły na co zamierzają je przeznaczyć.



- Na pewno na nasze takie potrzeby, te nasze buty, na pewno dokupimy marynarki na jesień, zimno idzie. - I pojedziemy na jakąś fajną wycieczkę, na której odpoczniemy - planowały zwyciężczynie.



Drugie miejsce w konkursie otrzymało koło gospodyń Fregata Międzywodzie, a trzecie Mirabelka z Juchowa. Dożynki w Przelewicach potrwają do późnego wieczora. W niedzielę drugi dzień imprezy - początek o 11.

