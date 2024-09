Zachodniopomorscy przewoźnicy na pomoc powodzianom

Do pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź włączyli się także zachodniopomorscy przewoźnicy drogowi.

Od kilku dni wożą już żywność, środki higieniczne i artykuły pierwszej potrzeby. "Chęć pomocy deklarują już nie tylko duże firmy, ale także pojedyncze osoby z ciężarówką" - przyznaje przedstawiciel zachodniopomorskich przewoźników drogowych Piotr Krzyżankiewicz.- Jest duży odzew, coraz większy. Największa fala, taka kulminacyjna, gdzie zacznie się wożenie darów, to będzie: piątek, sobota i niedziela, bo te zbiórki się kończą. Wtedy my oczywiście zaczniemy dalej funkcjonować - podkreśla Krzyżankiewicz.Przewoźnicy za swoją pracę nie pobierają żadnych pieniędzy. Jednak, aby móc nadal pracować, potrzebują wsparcia. Stąd apel do firm handlujących paliwami, aby one również włączyły się do pomocy.- Nam bardzo zależy na tym, aby pojawiły się osoby, które handlują paliwami i które będą chciały w jakiejś nieznacznej ilości wspomóc przewoźników, żeby mogli po prostu zatankować i pojechać, dostarczyć towar - tłumaczy Krzyżankiewicz.Wszelkie informacje na temat zbiórek dostępne są na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl