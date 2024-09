Import nawozów z Rosji największym problemem Grupy Azoty

Grupa Azoty w finansowym dołku. Strata za pierwsze półrocze wyniosła 748 milionów złotych. To i tak mniej niż w roku ubiegłym.

Jak wyjaśniał w "Rozmowie pod krawatem" Andrzej Dawidowski, prezes zarządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", powodem trudnej sytuacji jest import nawozów z Rosji i Białorusi.Polska jest największym importerem nawozów z Rosji i Białorusi w całej Unii Europejskiej - mówił Dawidowski.- Rosja nie ma możliwości dostarczania gazu do Unii Europejskiej w takich ilościach, jak dostarczała wcześniej. Po prostu skonwertowała to na produkt i dostarcza w postaci nawozów. Dla nas jest to ogromne ryzyko kontynuowania naszej działalności, jeżeli mamy rywalizować na nieuczciwych warunkach - mówi prezes zarządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police".Całej rozmowy możecie wysłuchać na naszej stronie