Zachodniopomorskie miejscowości przygotowują się na falę

Powiat gryfiński przygotowuje się na falę powodziową. Dwie pierwsze miejscowości zagrożone podtopieniami to Gozdowice i Bielinek.

Szczyt fali w tych dwóch miejscowościach planowany jest na piątek. W środę mają zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Gmina Mieszkowice będzie pierwsza wchodziła w falę, która do nas zmierza - mówi Ewa Dudar, starostka gryfińska.



- Działania są koordynowane, są ustawiane worki z piaskiem. Przechodząc dalej - gmina Cedynia, tam również prowadzone są działania. Worki z piaskiem są ustawiane w terenach które mogą ewentualnie stwarzać tutaj problemy w momencie wysokiej wody - mówi Dudar.



W gminie Mieszkowice kilka posesji zagrożonych jest podtopieniem. To tereny zalewowe - dodaje Ewa Dudar.



- Zabezpieczeni jesteśmy i wałami, i różnymi instalacjami, jaki chociażby szandorami i workami, i piaskiem, przygotowane są miejsca i składowiska. Na pewno boimy się ewentualnie tego, jak długo fala powodziowa będzie na naszym terenie i czy nie dojdzie do ewentualnych przesiąknięć - dodaje Dudar.



Do Szczecina fala dotrze najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia. Fala powodziowa może przechodzić przez Pomorze Zachodnie nawet przez kilkanaście dni.