Fala ma być mniejsza, ale obowiązuje zakaz korzystania z wody w Odrze

Zakaz korzystania z wody w Odrze. To nowe rozporządzenie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego.

Obowiązuje od dziś do 15 października i obejmuje wszelkiego rodzaju korzystanie z wody - podlewanie kwiatów, pojenie zwierząt czy spożywanie ryb złowionych w Odrze - mówi wojewoda Adam Rudawski.- To jest zakaz taki prewencyjny, ponieważ mamy trzy opinie na ten temat, że ta woda, która idzie, może być potencjalnie niebezpieczna - tłumaczy Rudawski.Przestrzegania zakazu na brzegach Odry pilnuje policja i WOT.Nadchodząca fala powodziowa będzie mniejsza, a warunki atmosferyczne dodatkowo sprzyjają obniżaniu stanu wody. Południowy wiatr wypycha wodę w kierunku morza, a fala kulminacyjna znów się wypłaszczyła.- Jeżeli ten model się utrzyma, to być może, powtarzam: być może - będziemy mieli w Szczecinie poniżej stanu alarmowego - zapowiedział wojewoda.Przekroczenia na południu regionu wynoszą dziś kilkanaście centymetrów ponad stan alarmowy.