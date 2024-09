Rekordowy rok Uniwersytetu Szczecińskiego. Naukę rozpocznie ponad 5500 studentów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Z pozytywnym nastawieniem i optymizmem - tak studenci pierwszego roku przekroczyli mury Uniwersytetu Szczecińskiego w dzień oficjalnego rozpoczęcia roku akademickiego.

Na szczecińskiej uczelni będzie się kształcić tysiąc studentów więcej niż w ubiegłym roku.- Pierwszy raz, powinno być okay, takie mam nastawienie. - Jutro "Spacerek na uniwerek". - Trochę się stresujemy w nowym miejscu. Nowe otoczenie, ale tak to jest wszystko okay. Mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. - Ja na przykład jestem podekscytowana, bo to jest coś zupełnie nowego, zobaczymy. - Na razie początek bardzo fajny, super ludzie, fajna atmosfera - mówili studenci.- Ponad 5500 nowych studentów, 800 studentów niestacjonarnych. Zatem ten nowy rok będzie wyglądał tak, że będzie nas więcej - mówił Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego."Spacerek na Uniwerek" to inicjatywa szczecińskich uczelni - symbolicznie otworzy nowy rok akademicki. Tegoroczny przemarsz odbędzie się we wtorek w południe. Studenci wyruszą sprzed fontanny Bartłomiejki przy Urzędzie Miasta do Wałów Chrobrego.