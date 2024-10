Arkonia Szczecin ma gdzie trenować

Remont Floating Areny ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2025 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Piłkarze wodni Arkonii Szczecin mają już gdzie trenować - taką możliwość zabezpieczył trenującym Urząd Miasta.

To informacja ważna ze względu na nadal nieczynną Floating Arenę.



- Treningi mamy w trzech miejscach. Pierwszym miejscem jest Fabryka Wody, w której mamy treningi trzy razy w tygodniu. Drugim miejscem jest Centrum Kształcenia Sportowego szkoła przy ul. Rydla - treningi cztery razy w tygodniu i ostatnie miejsce: Orka przy szkole nr 51. Tam mamy zajęcia cztery razy w tygodniu - wylicza prezes Arkonii Waterpoolo, Andrzej Zabdyr.



Niestety, szkółki pływackie funkcjonujące dotychczas we Floating Arenie muszą radzić sobie z tym problemem we własnym zakresie.



- Nikomu nic nie ujmując powiem szczerze, że jedni zostają zostawieni i mają sobie poradzić ze wszystkim... Mimo, że absolutnie nie mam nic do Arkonii Szczecin, to jest to prywatny klub. To nie jest klub miejski - argumentuje właściciel szkółki pływackiej Kids & Active, Sławomir Bieguński.



Remont Floating Areny ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2025 roku.