Mieszkańcy wygrali z patodeweloperką [WIDEO, ZDJĘCIA}

Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie wygrali z patodeweloperką. Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie budowa została wstrzymana.

Jak argumentowała sędzia Katarzyna Sokołowska, inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,Wyrok ten podważa wszystkie podjęte do tej pory decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji w tym miejscu - chodzi o zgody wydane zarówno przez miasto, jak i przez wojewodę.Wielomiesięczne protesty opłaciły się - mówili tuż po wyroku mieszkańcy ulicy Szymanowskiego.- Sentencja wyroku zmiażdżyła wszystko. Dewelopera równo z gruntem, Urząd Wojewódzki również równo z gruntem i pana prezydenta również równo z gruntem, z czego się bardzo cieszę. - Pewnie będzie dalsza walka, spodziewam się tego. Na pewno inwestor będzie odwoływał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będziemy cierpliwi i na pewno się nie poddamy - mówią mieszkańcy.- To jest naprawdę szczęśliwy dzień dla mieszkańców, ale też kamień milowy w myśleniu o tym, co jest szkodliwą inwestycją i gdzie powinni być mieszkańcy. Mieszkańcy są najważniejsi i sąd to pokazał - mówi Andrzej Radziwinowicz, radny miasta Szczecina.Wyrok nie jest prawomocny.