Konferencja "prawie ONZ" w II LO w Szczecinie

Fot. StetiMUN

Szczeciński "Pobożniak" na 3 dni zamieni się w nowojorską siedzibę ONZ. W II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie odbędzie się konferencja StetiMUN.

Podczas wydarzenia młodzież wcieli się w przedstawicieli krajów z całego świata i na wzór obrad Organizacji Narodowych Zjednoczonych będą prowadzić debaty w języku angielskim.



To przede wszystkim wydarzenie, które ma na celu aktywizować młodzież i zachęcić ich do poznawania wiedzy o świecie oraz dyskutowania na bieżące tematy. Jak mówi Antonina Basarab, sekretarz generalny konferencji z klasy 4IB, uczniowie muszą w pełni wczuć się w rolę delegatów poszczególnych państw.



- Jest delegat Chin czy delegat Stanów Zjednoczonych i wtedy oni reprezentują poglądy danego państwa, a nie swoje - mówi Basarab.



To trudne zadanie - dodaje Kaja Ociepa, zastępca sekretarza.



- Nasi delegaci mają dwa tygodnie na przygotowanie do takiej konferencji. Muszą zgłębić temat - tłumaczy Ociepa.



Kaja Ociepa dodała również, że nie zabraknie ważnych i aktualnych tematów.



- Wojna Izraela z Palestyną, ale będziemy rozmawiać też o problemie uchodźstwa i oprócz brakach na granicach, będziemy w naszym Trybunale Karnym sądzić ministra obrony Izraela - wymienia Ociepa.



Uczniowie II LO dbają także o odpowiedni anturaż. Ławy mają przypominać te z siedziby ONZ. Delegaci muszą zadbać o właściwy ubiór, a całość rozpocznie oficjalna ceremonia. Do Szczecina na konferencję przyjadą uczniowie z Gdańska, Warszawy i Wrocławia.