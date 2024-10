Stoewer po 89 latach powrócił do miasta swojej produkcji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowy nabytek Muzeum Techniki i Komunikacji - Stoewer R150 z 1935 roku powrócił do Szczecina, miasta swojej produkcji.

Model ten wyprzedzał swoje czasy. Był pierwszym niemieckim samochodem produkowanym seryjnie, wyposażonym w przedni napęd i niezależne zawieszenie kół przedniej i tylnej osi.



To już ósmy samochód Stoewer znajdujący się w naszych zbiorach - mówi Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji.



- Samochód ma silnik mniej więcej 1450, prędkość maksymalna to jest 90 km/h. Nie wiem jakie ma spalanie, bo przy starych pojazdach nigdy nie wiadomo dokładnie. On jest zasilany benzyną. Takie silniki nie lubią tej benzyny z dużym dodatkiem biokomponentów - mówi Horoszko.



Auto zostało kupione za 44 tysiące euro (około 190 tys. zł) od wnuczki Bernhardta Stoewera juniora, jednego z założycieli szczecińskiej fabryki samochodów.