Jeżowisko pod Kołbaskowem czeka na otwarcie

Fot. Fundacja Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia jeżowiska pod Kołbaskowem. Schronienie znajdzie tam ok. 70 jeży.

Przygotowanych dla nich jest 10 małych drewnianych budek, a dla zwierząt wymagających największej opieki - duża ogrzewana wiata.



Teraz często widzimy matki jeży z młodymi - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marzena Białowolska-Barnyk z prowadzonej przez siebie "Fundacji Dzikich Zwierząt".



- Matka będzie szła za zegarem biologicznym. Czyli ona nawet zostawi te maluchy, pójdzie do swojego gniazda i tam będzie wchodziła w stan hibernacji. Nawet gdy one zasną przy niej, to one w połowie zimy po prostu umrą, bo nie będą miały zapasów tej tkanki brunatnej - mówi Białowolska-Barnyk.



My sami możemy pomóc, m.in. dlatego wybudowaliśmy jeżowisko - tłumaczyła Marzena Białowolska-Barnyk.



- Nawet jak jest matka, a widzimy jeże mniej więcej jak dłoń, zabieramy. Możemy zważyć, jeżeli będzie powyżej 500-600 gram, to je odstawiamy, one zdążą jeszcze tę masę nabrać. Natomiast mniejsze zdecydowanie zabieramy i szukamy miejsca, gdzie by mogły być doglądane - mówi Białowolska-Barnyk.



Jeżowisko przyjmie pierwsze zwierzęta w przyszłym tygodniu. Jego budowa kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z wpłat z tytułu 1,5 proc., przekazanych Fundacji.