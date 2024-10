Program "Ciepłe mieszkanie" w Stargardzie

Właściciele i najemcy mieszkań komunalnych w Stargardzie, a także wspólnoty mieszkaniowe mogą wziąć udział w programie "Ciepłe mieszkanie".

Do podziału jest blisko 7 milionów złotych dotacji, które miasto otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za pieniądze z funduszu sfinansować można docieplenie stropu i elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.- Takich wspólnot, które zdecydowały się przystąpić do programu jest 10. Każda z nich w ramach tego programu może uzyskać 60 proc. wydatków poniesionych na ten cel z ograniczeniem do 150 tysięcy złotych. Prowadzimy rozmowy w innych wspólnotach - przyznaje wiceprezes stargardzkiego TBS, Jan Sawicki.Sawicki dodaje, że zwrot kosztów wspólnoty otrzymają dopiero po rozliczeniu wszystkich prac. Tym samym nie ukrywa, że jest to problem zwłaszcza dla małych wspólnot.- W związku z tym wspólnoty muszą być gotowe na sfinansowanie 100 proc. wydatków. Wspólnota, żeby mogła przystąpić do programu: w 100 proc. lokali źródła ciepła muszą być wymienione na niewęglowe. Realizację przewidujemy od wczesnej wiosny do późnej jesieni przyszłego roku - zapowiedział.Stargardzki TBS liczy, że do programu "Ciepłe Mieszkanie” przystąpi ogółem 50 wspólnot i blisko 30 najemców lokali komunalnych. Pozwoli to na wykorzystanie całej przyznanej dla miasta dotacji.