Budda nie wyjdzie z aresztu

Sąd utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu youtubera Kamila L. i jego partnerki Aleksandry K. - "Grażynki".

SSO Michał Tomala





Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie

Sąd uznał, że w tej sprawie zachodzi obawa matactwa.Prokuratura uważa, że Kamil L. organizował nielegalny hazard, oszukiwał na podatkach i prał brudne pieniądze.Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu zażaleń wniesionych przez podejrzanych oraz obrońców na postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej A.K. oraz podejrzanego K.L. - utrzymał zaskarżone orzeczenia w mocy. Zmianie uległ jedynie okres stosowania aresztu tymczasowego wobec obojga podejrzanych do dnia 11 stycznia 2025 r, bo taki wniosek składał prokurator w tym zakresie.Sąd Okręgowy uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im występków, co stanowi podstawę do stosowania środków zapobiegawczych. Czyny te miały zostać, wedle postawionych zarzutów, popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są surową karą pozbawienia wolności przekraczającą 8 lat. Prokurator planuje przeprowadzenie szeregu czynności procesowych, które dla zagwarantowania sprawności oraz skuteczności ich wykonania wymagają izolacji podejrzanych. W sprawie istnieje bowiem obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanych A.K. i K.L. obliczonego na uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej poprzez bezprawne wpływanie na gromadzony materiał dowodowy, jak też ucieczkę za granicę.W ocenie Sądu Okręgowego na obecnym etapie postępowania jedynie najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania jest w stanie zagwarantować sprawność oraz prawidłowość prowadzonego śledztwa.Postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie są prawomocne.