Finansowe wyzwania nowej prezes PGE Spójni Stargard

Znaczne ograniczenie finansowania przez PGE Polską Grupę Energetyczną - to jedno z głównych wyzwań, jakie stoją przed nową prezes PGE Spójni Stargard.

Ewelina Świergiel gościła w środę u Sebastiana Wierciaka w "Rozmowach pod Krawatem".- To znaczący procent, PGE ograniczyło nam... może nie będę operowała kwotami, bo to kuchnia naszej działalności - powiedziała prezes.- To 20, 30, 50 procent? - dopytywał prowadzący.- Wolałabym jednak nie zdradzać - odpowiadała Świergiel.- Zostałoby PG Stargard, czy bardziej P Spójnia Stargard? - pytał dalej gospodarz programu.- Może bardziej P - odpowiedziała prezes Spójni.Spójny biznes, czyli zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców do wspierania drużyny to jeden z pomysłów na ratowanie finansów Spójni, jednocześnie Ewelina Świergiel zamierza skupić się na marketingu.- Ja absolutnie nie będę aspirować do działki sportowej. To nie są moje kompetencje. Mamy od tego w Spójni fantastycznych fachowców. Pana Krzysztofa Koziorowicza, pana Wiktora Grudzińskiego, trenera Andreja Urlepa, to są fenomenalne nazwiska - podkreśla Ewelina Świergiel.Nowa prezes PGE Spójni Stargard była także pytana o okoliczności, w jakich objęła stanowisko, o podejście do Kinga Wilków Morskich Szczecin, o wolontariuszy, akademię młodzieży, czy o prawa do telewizyjnych transmisji, za które dziś klub nie otrzymuje nawet złotówki.W czwartek gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.