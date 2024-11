Ekspertka o wpływie wygranej Trumpa na sytuację w Ukrainie

Wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych bez wątpienia będzie miał wpływ na dalszy przebieg wojny w Ukrainie - podkreślała, w "Rozmowie pod Krawatem", dr Renata Nowaczewska, amerykanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zdaniem dr Nowaczewskiej, zapowiadane przez Donalda Trumpa zakończenie wojny w 24h to mrzonki, ale faktycznie ten moment wyborów w USA może być wykorzystany, a rola nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie tu kluczowa.- On będzie chciał z tego coś ugrać, przynajmniej wizerunkowo. Myślę, że Putinowi to jest także na rękę, że jeśli ma dojść do pokoju czy zawieszenia broni, to chce to zrobić z twarzą. Podobnie Stany Zjednoczone, jeśli będą chciały do tego doprowadzić, to też nie na zasadzie: oddajmy Putinowi to, co zagarnął. Tylko tak, aby ten Zachód w tym konflikcie coś zyskał... - tłumaczyła Nowaczewska.Amerykanistkę zapytaliśmy także o to, jak wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA może wpływać na kampanię przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Nowaczewska przyznała, że świętowanie przez polityków PiS nie jest przypadkowe...- Spodziewam się takiego wykorzystywania tego w tej narracji. To będzie takie: "zobaczcie, myśmy mieli świetne relacje z Donaldem Trumpem, więc my musimy mieć takiego prezydenta, który się z nim zgodzi" - podkreślała Nowaczewska.Z naukowczynią rozmawialiśmy także o tym, jaki wpływ wybory w Stanach Zjednoczonych będą miały na nasz region i Szczecin, oraz o tym jak będzie wyglądało teraz przejmowanie władzy przez Trumpa.