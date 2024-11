Poszukiwany Łukasz Ż. w rękach polskiej policji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Łukasz Ż. jest w Polsce. Na granicy polsko-niemieckiej odebrali go szczecińscy policjanci - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak, oficer prasowy śródmiejskiego Komendanta Rejonowego Policji w Warszawie.

Łukasz Ż. został zatrzymany za spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie we wrześniu. Kierując volkswagenem, najechał na tył forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku wypadku zginął 37-letni pasażer forda, a trzy osoby - w tym dwoje dzieci - trafiły do szpitala.



Łukasz Ż. uciekł z miejsca zdarzenia. Krótko potem niemiecka policja poinformowała, że 26-latek został zatrzymany. Na początku listopada lokalny sąd w Niemczech zdecydował o ekstradycji i w czwartek został on przekazany Polsce na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.



Czynności prokuratorskie z udziałem Łukasza Ż. zostały zaplanowane na piątek. Wówczas ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego.

