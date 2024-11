Politolog: wystąpienie Nawrockiego wskazuje, że wojna polsko-polska się nie zakończy

"To sięgnięcie do sprawdzonych metod" - tak ogłoszenie Karola Nawrockiego, jako kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość ocenia szczeciński politolog Bartłomiej Toszek.

- Oczywiście, do wyborów jeszcze sporo czasu. Karol Nawrocki uchodzi za osobę pracowitą, PiS w ten sposób go prezentuje, że z jednej strony mamy leniwego Trzaskowskiego, z drugiej pracowitego Nawrockiego... I jak widać, mimo że kampania wyborcza się jeszcze nie zaczęła, to on zabrał się już do pracy. Zobaczymy jakie tego będą efekty... - podkreśla Toszek.





Gość dzisiejszej "Rozmowy pod Krawatem" wskazywał na analogie związane z prezentacją Andrzeja Dudy przed wyborami w 2005 roku.Politolog ma jednak spore wątpliwości czy powtórzenie tego schematu, gwarantuje ten sam wynik wyborów, wskazuje przy tym na sondaże, które dziś dają niewielką szansę na wygraną kandydatowi popieranemu przez PiS.Prof. US Bartłomiej Toszek przewiduje, że nazwisko nowego prezydenta Polski poznamy dopiero w czerwcu, po drugiej turze wyborów, w której zmierzą się: kandydat popierany przez PiS z kandydatem PO, bo poziom poparcia obu partii znajdzie odzwierciedlenie w wyborach prezydenckich.- Narracja - przynajmniej ta, która miała miejsce podczas wystąpienia Nawrockiego - pokazuje, że wojna polsko-polska się nie zakończy. Niestety, raczej trzeba się spodziewać argumentów ze strony PiS-u: "Platforma i jej akolici robią to i to", natomiast ze strony Rafała Trzaskowskiego: "Ten PiS był w tym i tym niedobry, to i to robi źle"... - tłumaczy Toszek.Z politologiem rozmawialiśmy także o innych już ogłoszonych i ewentualnych przyszłych kandydatach na prezydenta Polski.