Co dalej z Kontrapunktem, czyli z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym w Szczecinie?

O to pytaliśmy w piątkowych "Rozmowach pod krawatem" dyrektora Teatru Lalek Pleciuga Tomasza Lewandowskiego. Pleciuga i Teatr Współczesny to organizatorzy Festiwalu.Po odejściu ze stanowiska dyrektora artystycznego Współczesnego Jakuba Skrzywanka, losy przeglądu stanęły pod znakiem zapytania. Ale Lewandowski zapewniał, że wszystko idzie zgodnie z planem. I że wyjazd Skrzywanka ze Szczecina nie zamknął jego współpracy z Kontrapunktem.- Jego następca - Michał Buszewicz - także przystąpił do prac nad programem Festiwalu - podkreślał na naszej antenie Lewandowski. - Mieliśmy pierwsze spotkanie z Michałem Buszewiczem, nowym dyrektorem artystycznym Teatru Współczesnego. Była taka ewaluacja Kontrapunkty, który się odbył i już przymiarki do nowej edycji. Co było fajnego, co warto byłoby poprawić i w jakim terminie robimy.Tomasz Lewandowski dodał, że dopiero poznaje się z nowym dyrektorem artystycznym Współczesnego, który stanowisko obejmie 1 stycznia. - Czujemy fajną energię z jednej i drugiej strony. Trochę światy wody i ognia się łączą, czyli takiego teatru lalkowego, który myśli i jest zafiksowany na temat formy lalek i z drugiej strony teatru dramatycznego i trochę innego spojrzenia na sztukę - tłumaczył Lewandowski.Tegoroczny 57. Kontrapunkt odbył się w połowie roku, po raz pierwszy w formie biennale. Zatem kolejny zaplanowany festiwal odbędzie się w 2026 rok.Zapraszamy na poniedziałkową rozmowę, o 8:30 gościem Piotra Tolki będzie wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.