Przyszły rok będzie przełomowy dla szczecińskiego portu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W połowie 2025 roku szczeciński port osiągnie status "Panamax Ready" - oznacza to, że największe statki oceaniczne klasy Panamax w dużej liczbie będą mogły wpływać do Szczecina i przeładowywać coraz większe ilości ładunków.

To w ramach trwającej w porcie modernizacji, która polega m.in. na dostosowaniu głębokości basenu portowego i nabrzeża tak, żeby mogły obsługiwać największe statki, które mogą wpływać na Morze Bałtyckie.



Takie statki mogą wpływać do Szczecina, dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra - mówi Weronika Gocłowska, rzeczniczka Portów Szczecin i Świnoujście.



- W tej chwili statki, które mogą osiągać zanurzenie do 10,5 m, przywożą około 20-25 tysięcy ton towarów zaledwie. Zaledwie dwa metry zanurzenia więcej dają nam już dwa razy więcej towarów, które taki statek może wwieźć do portu - mówi Gocłowska.



We wtorek Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę z trzema firmami z Trójmiasta na 30-letnią dzierżawę terenu na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, gdzie powstanie terminal przeładunkowy i nowoczesna cementownia.