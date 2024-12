Powstała koncepcja "niebieskiej drogi" dla ciężarówek

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie lepszy dojazd m.in. dla ciężarówek do szczecińskiego portu. "Droga niebieska" - to koncepcja związana ze skomunikowaniem Łasztowni z drogami krajowymi, czyli drogą szybkiego ruchu S3.

Będzie to wyprowadzenie ruchu kołowego - czyli samochodów ciężarowych - z portu z ominięciem infrastruktury ogólnomiejskiej, żeby ruch ciężki nie kolidował z ruchem osobowym - mówi mówi Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Portów Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Oczywiście nie stanie się to w stu procentach, niemniej jednak odciąży to arterię miejską, czyli ulicę Gdańską i Struga. Koncepcja, która jest obecnie u nas rozważana, wyprowadza ruch z okolic Łasztowni, czyli Ostrowa Grabowskiego w kierunku ronda w Podjuchach - mówi Siergiej.



Na razie jest to tylko koncepcja, sama realizacja może potrwać lata.