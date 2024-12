Gmina zaciągnie kredyt w banku

Gmina Stara Dąbrowa chce zasypać dziurę w tegorocznym budżecie - i zamierza zaciągnąć kredyt w banku.

Z kolei Katarzyna Kołoszuk, kierowniczka ośrodka pomocy społecznej zapewnia, że sytuacja finansowa nie wpływa negatywnie na wypłatę świadczeń. - Na pewno wszystkie świadczenia do końca grudnia, zostaną wypłacone mieszkańcom. Większość środków przychodzi do nas z Urzędu Wojewódzkiego. Prowadzimy też różne projekty, są dofinansowania - dodaje Kołoszuk.







Obecne władze gminy zarzucają poprzednikom kreatywną księgowość.







Sylwia Kalmus-Samsel, była wójt Starej Dąbrowy twierdzi, że nie odzyskano brakujących kwot w ramach zwrotu za inwestycje. - To kwoty, które niestety nie zostały pobrane na czas z powrotem do budżetu, dlatego nie ma płynności finansowej - mówi Kalmus-Samsel.







Jak twierdzą władze gminy, to jedyne wyjście, żeby zachować płynność finansową. Pieniądze z kredytu mają być przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie gminnej oświaty i ośrodka pomocy społecznej.Tomasz Ogonowski, wójt Starej Dąbrowy podkreśla, że gmina zapożyczy się w banku jedynie na niezbędne potrzeby. - To są minimalne kwoty, które potrzebujemy na bieżące funkcjonowanie gminy, a środków finansowych nie posiadamy w budżecie. Łączna kwota kredytu, o który wystąpiliśmy to 2 miliony 800 tysięcy złotych. Wybierzemy, jak najkorzystniejszą ofertę - mówi Ogonowski.W najbliższych dniach gmina ma wybrać jedną z dwóch ofert złożonych przez banki komercyjne.