Prawnik Watchdog Polska: Wieczorek nie wywiązał się ze swoich obowiązków

To dobra prognoza - tak dymisję Dariusza Wieczorka komentuje prawnik z sieci obywatelskiej Watchdog Polska.

Stanowisko po Wieczorku objęła Karolina Zioło-Pużuk.





Były minister nauki ustąpił ze stanowiska po tym, jak ujawnił dane szefowej jednego ze związków zawodowych. Kobieta informowała szefa resortu o nieprawidłowościach, do jakich - jej zdaniem - miało dochodzić na Uniwersytecie Szczecińskim.Szymon Osowski powiedział w "Rozmowie pod krawatem", że Wieczorek tym samym nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Jak dodał - to także sygnał, że rządzący muszą liczyć się z konsekwencjami, jeśli złamią prawo.- Jeżeli się przekracza pewne zasady, albo się nie pilnuje tego, co się powinno robić jako minister, to i dziennikarze i organizacje mogą doprowadzić do tego, że minister się podał do dymisji. Rolą ministra było przypilnowanie, żeby się tej pani nic nie stało. Nie przypilnował tego, a taki miał prawny obowiązek - mówi prawnik z sieci obywatelskiej Watchdog Polska.