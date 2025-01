Fala zakażeń grypą we Francji

W obliczu narastającej epidemii w wielu szpitalach uruchomiono plan kryzysowy - tak zwany „biały plan”. Władze namawiają też Francuzów do szczepień.

Eksperci twierdzą jednak, że przeciążenie szpitali nie wynika tylko z napływu chorych na grypę, ale także z kryzysu, który od lat dotyka francuski system opieki zdrowotnej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



„Biały plan” został uruchomiony w 87 szpitalach w regionach, które borykają się z falą zachorowań na grypę. Dyrektorzy tych placówek mogą odwołać urlopy pracowników i anulować niektóre zabiegi medyczne. Celem jest mobilizacja większej liczby personelu oraz zwiększenie liczby wolnych łóżek. W niektórych miejscach zaczyna ich brakować.- Mobilizacja w naszych szpitalach ma umożliwić skuteczne zarządzanie pilnymi sytuacjami - - tłumaczy radiu Europe 1 minister zdrowia Catherine Vautrin. Władze zachęcają też do szczepień. - 70 procent osób chorych na grypę, które trafiają na oddziały ratunkowe z powikłaniami, to osoby niezaszczepione, ale kwalifikujące się do szczepionki - podkreśla minister.