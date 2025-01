"To pierwszy z wielu." W Szczecinie będzie jeszcze więcej zieleni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tablice sensoryczne, budki lęgowe dla ptaków, a także drewniane instrumenty muzyczne. To tylko niektóre elementy wyposażenia, które znalazły się w nowym parku przy ulicy Cyryla i Metodego w Szczecinie.

To pierwsza z zaplanowanych tego typu inwestycji tworzących miejską przestrzeń zielonych skwerów - mówi prezydent Piotr Krzystek.



- Przygotowaliśmy specjalny program w tej kadencji na 5 lat. To program budowy 28 inwestycji o charakterze parków kieszonkowych, ogrodów zmysłów i innych. O wartości w sumie ponad 120 mln zł - podkreśla prezydent.



Z oddanego dziś do użytku parku przy ulicy Cyryla i Metodego korzystać mogą nie tylko uczniowie pobliskiej szkoły, ale także mieszkańcy - zapewnia ogrodnik miejski Marta Safader-Domańska.



- Mamy za sobą tzw. zieloną szkołę, czyli stoliki przygotowane do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu, mamy przestrzeń do aktywności sportowej, czyli trawnik, który może służyć jako boisko do gier wspólnych dla dzieci - wymienia Safader-Domańska.



Koszt wybudowania parku przy ulicy Cyryla i Metodego w Szczecinie, to prawie 2 miliony złotych.



