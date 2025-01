Jest śledztwo dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania [ZDJĘCIA]

Szczecińska Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Chodzi o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy okolic ulic Monte Cassino i Królowej Korony Polskiej sprzeciwiają się powstaniu zabudowy mieszkaniowej na terenie, na którym obecnie znajdują się ogródki działkowe.Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego rady Osiedla Śródmieście Północ - mówi radny osiedla Radosław Adamski: - Ukrywanie dokumentów, które mogą mieć duży wpływ na procesy zachodzące w ramach działalności związanej z gospodarką gruntami. Chodzi tutaj o sprzedaż tego terenu. My jako radni osiedla nie wiedzieliśmy, że ta działka jest sprzedawana, do czasu wyborów.Według planu zagospodarowania terenu, działki mają zostać zlikwidowane, a grunty sprzedane przez miasto deweloperowi - mówi przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej "Korona" Marek Dąbrowski: - Ludzie wykorzystywali wszystkie możliwości, żeby pokazać naszą stronę, będziemy chcieli walczyć do końca, oczywiście środkami prawnymi. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy cel, my tu mieszkamy i chcielibyśmy naprawdę godnie dalej żyć...Decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie powinniśmy poznać jeszcze w tym roku. Będzie ona już ostateczna.Mieszkańcy budynków złożyli wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak według wyroku nie mają prawa decydowania o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.