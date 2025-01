Sprawcy głośnego napadu na kantor zasiądą na ławie oskarżonych

Nie udało im się sforsować szyby w kantorze na szczecińskim prawobrzeżu - teraz zasiądą na ławie oskarżonych.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Vasylowi S. i Sviatoslawowi T. Mężczyźni odpowiedzą za listopadowy napad na kantor "Jasiu" przy ulicy Rydla.33 i 41-latek najpierw rozpylili gaz łzawiący, a następnie próbowali wybić szyby kasowe za pomocą młotów budowlanych - jednak bezskutecznie. Bez łupu i pozostawiając młoty uciekli z kantoru.Wideo z napadu obiegło internet, a mężczyźni zostali złapani przez policję tydzień po zdarzeniu. Obaj przyznali się do winy, a na rozprawę będą czekać w areszcie.Grozi im do 15 lat więzienia. Mężczyźni nie byli karani na terytorium Polski.