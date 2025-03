Podejrzenie zakażenia błonicą. "Pojedyncze przypadki(...)powinny być alarmujące"

W Olsztynie mamy kolejne podejrzenie zakażenia błonicą. Ostatnio głośno było o przypadku dziecka, które po powrocie z zagranicy trafiło na oddział intensywnej terapii. Te pojedyncze przypadki nie oznaczają jeszcze powrotu groźnej choroby, ale powinny być alarmujące - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" prof. Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

Przez wiele lat w Polsce błonicę udało się wyeliminować do zera przypadków, pierwsze pojedyncze zaczęły pojawiać się kilka lat temu. - Ale głównie w kontekście osób, czy rodziców uchylających się od szczepień - podkreślał prof. Miłosz Parczewski. - Historycznie, jeszcze w latach 60-tych mieliśmy pięć tysięcy przypadków błonicy rocznie. Jeżeli myślimy o błonicy, to musimy też myśleć o szczepieniach dzieci, szczepieniach populacyjnych zgodnych z kalendarzem.Główny Inspektorat Sanitarny zapowiedział, że w najbliższym czasie sprawdzi wszystkie dzieci w Polsce pod kątem kalendarza szczepień w 2023 roku. - Mamy prawie 90 tys. osób uchylających się od szczepień. Jeżeli będzie więcej osób, które nie będą się szczepiły, to stracimy odporność populacyjną, którą w tej chwili mamy w Polsce i te pojedyncze przypadki mogą zamienić się w fale - mówił prof. Parczewski.