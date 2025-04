RSnW: eksperci o wypadkach drogowych. Co zrobić by dochodziło do nich jak najrzadziej?

Zaostrzanie przepisów drogowych nie zmniejszy liczby kolizji i wypadków w Polsce - stwierdzili goście wtorkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Dyskusję ekspertów na temat zdarzeń drogowych wywołał tragiczny wypadek w Chełmie, gdzie przez pijanego 19-latka zginęły dwie osoby.Zaostrzanie prawa w praktyce nie zmniejsza liczby zdarzeń, problem jest w szkoleniu - mówi Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy i techniki, były kierowca jednostki GROM.- Jestem instruktorem nauki i praktykuję. Program jest fatalny, ale jest ułożony przez dyletantów z ministerstwa od transportu z gmachu przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie. Tam nie ma fachowców. Wyobraźcie sobie, że instruktor nauki jazdy może nie zapinać pasów bezpieczeństwa podczas pracy - wskazał Tomasz Kulik.Jak twierdzi Arkadiusz Kuzio powodem zdarzeń drogowych są m.in. braki w edukacji, a szkolenie z techniki jazdy pozostawia wiele do życzenia.- 18 lat temu każdy młody kierowca miał przejść kurs doskonalenia techniki jazdy. Tam miał wpaść w poślizg na płycie, miał zobaczyć, co z samochodem się dzieje, kiedy samochód sam jedzie bez kierowcy... 18 lat czekamy na zmianę. Nie doczekaliśmy się do dzisiaj - podkreślił.Wśród najczęstszych przyczyn, które prowadzą do kolizji i wypadków drogowych, możemy wymienić nadmierną prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, oraz jazdę pod wpływem alkoholu.