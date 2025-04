Nowe perspektywy szczecińskiej Stoczni Wulkan

Tuż po zmianie zarządu Stoczni Wulkan rozpoczęły się rozmowy na temat zmiany filozofii funkcjonowania tej firmy i powrotu do koncepcji parku przemysłowego – ujawnił w "Rozmowie pod krawatem dr Andrzej Montwiłł, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jak mówił, dzięki współpracy wielu firm w Szczecinie mogą powstawać kompletne jednostki. We wtorek poinformowano o tym, że stocznia wybuduje nowy stawiacz pław dla Urzędu Morskiego w Szczecinie.Niewykluczone, że stawiacz będzie pierwszą z jednostek zbudowanych pod szyldem stoczni Vulcan. Nasze firmy z branży muszą jeszcze lepiej ze sobą współpracować – mówi Andrzej Montwiłł.- Chcemy mocnej firmy w Szczecinie typu Wulkan która pozwoli średnim firmom wzmocnić pozycję rynkową. To jest kwestia przekonania środowiska, że warto. To jest kwestia układania, to jest kwestia budowania pewnej kultury współpracy wspólnie - powiedział.Zdaniem eksperta Stocznia Wulkan nadal powinna rozwijać możliwości budowy konstrukcji na potrzeby branży offshore. Przy czym - jego zdaniem – przebudowa stoczniowej pochylni na plac montażowy to zbyt kosztowne rozwiązanie."Rozmowy pod krawatem" można odsłuchać (i ją obejrzeć) na naszej stronie internetowej oraz na radiowym Facebooku W piątek gościem Małgorzaty Frymus będzie prof. Tadeusz Markowski kierownik centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim.