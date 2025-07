Kontrowersje wokół kredytu dla Szczecina

Kontrowersje wokół zadłużenia miasta i kredytu na 300 milionów złotych przegłosowanego przez szczecińskich radnych. Na środowej nadzwyczajnej sesji 18. głosami podjęta została decyzja o zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jak mówi przewodniczący klubu PiS Krzysztof Romianowski - na sesji nie padły informacje o tym, na co kredyt ma być przeznaczony.- Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na te jakże ważne pytania, bo jednak 300 mln zł na 25 lat to jest bardzo duża kwota, którą my wszyscy mieszkańcy będziemy spłacać. My, nasze dzieci, nasze wnuki - mówi Romianowski.Radny z klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz wyjaśnia, że pieniądze nie zwiększą zadłużenia miasta i będą "deską ratunkową" dla inwestycji realizowanych w Szczecinie.- Remontujemy drogi, więc tych potrzeb jest wiele i taka otwarta linia kredytowa daje możliwość tego, abyśmy te inwestycje, jeśli nie znajdziemy innych źródeł finansowania zewnętrznych, na przykład środków europejskich, sfinansowali z tej linii kredytowej. Ona będzie w gotowości - mówi Radziwinowicz.Uruchomienie kredytu może nastąpić w tym lub w przyszłym roku, a na spłatę miasto ma 25 lat.