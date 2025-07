Nowe elektryczne autobusy będą w Szczecinie

Cztery „elektryki” trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”. Podpisano umowę w tej sprawie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To pojazdy niskopodłogowe, zeroemisyjne, o napędzie elektrycznym, przeznaczone do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Każdy z nich będzie mógł przewieźć około setki pasażerów.Pojazdy będą wyposażone między innymi w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, ładowarki USB czy monitoring.Wartość zamówienia to prawie 13 milionów złotych.