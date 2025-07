Wakacyjny niezbędnik w aucie. Każde państwo ma swoje przepisy

Gaśnica i trójkąt, a za granicą, np. w Chorwacji także kamizelka odblaskowa, a w Austrii - apteczka. Planując wakacyjną podróż samochodem trzeba pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu.

Każde państwo ma własne przepisy dotyczące wyposażenia, choć zdarza się, że i w Polsce nie zawsze pamiętamy, co powinniśmy mieć w aucie. - Co kierowca musi mieć w aucie? Nie mam pojęcia. Zaskoczył mnie pan. Gaśnicę, apteczkę. Opony dobre. I trójkąt, oczywiście.- Teraz te fartuchy odblaskowe. Kamizelka? Nie jest obowiązkowa. No i co jeszcze? No i głowę na karku, tak? I przede wszystkim, żeby kierowca był trzeźwy i wypoczęty - mówią użytkownicy aut.Jadąc za granicę, pamiętajmy, że przepisy w niektórych krajach Unii Europejskiej delikatnie się różnią. - Wymagane jest m.in. dodatkowe wyposażenie pojazdu jak np. kamizelka odblaskowa - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Gdziekolwiek, we Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii, jeżeli nie będziemy mieli tej kamizelki, na pewno dostaniemy mandat i tutaj nie będzie, że boli. Istnieje taka strona MSWiA, zapoznajmy się z zasadami i z wyposażeniem samochodu. Tam mamy szczegółowe dane, jakie obowiązują w każdym państwie.