Nie zapomnij o badaniach prenatalnych

Fot. pixabay.com / DigitalMarketingAgency (CC0 domena publiczna)

Każda kobieta ciężarna powinna trzykrotnie wykonywać badania prenatalne - uważa specjalista ginekolog, dr Sławomir Świderski.

W jego ocenie pozwalają one wykluczyć wiele chorób i wad wrodzonych.



- Pierwsze badanie prenatalne powinny być wykonane między 11 a 14 tygodniem ciąży. Kolejne tak zwane połówkowe około połowy ciąży i trzecie badanie około 30 tygodnia ciąży. Zapraszamy pacjentki do naszego ośrodka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2. Wykonujemy te badania codziennie - powiedział.



Jego zdaniem wczesna diagnostyka jest bardzo ważna, gdyż część wad płodu możliwa jest do leczenia jeszcze w czasie ciąży. Dwa pierwsze badania prenatalne w szczecińskiej poradni można wykonać bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna