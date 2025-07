RSnW: Czy nielegalna migracja jest problemem w Polsce?

Czy nielegalni przybysze to w Polsce realny problem? Na to pytanie starali się odpowiedzieć politycy z naszego regionu, goście poniedziałkowej audycji Radio Szczecin na Wieczór.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Zdaniem posła Koalicja Obywatelskiej - Artura Łąckiego - problem nielegalnej migracji na granicy zachodniej w Polsce nie istnieje.- Nigdy nie było tutaj problemu w momencie, kiedy my objęliśmy rządy. Oczywiście, że musi być zamknięta granica wschodnia, bo tam się zaczyna problem. Ale problemem nie jest Unia Europejska, tylko problemem jest Białoruś oraz Rosja, która z nami prowadzi walkę hybrydową - mówi Łącki.W ocenie lidera Konfederacji w naszym regionie - Marcina Bedki - w tej sprawie należy reagować już dzisiaj.- Jak porównamy to do problemów, które dzisiaj mają takie kraje jak Francja, Szwecja, Niemcy, to u nas tak naprawdę nic się nie dzieje, to u nas jeszcze jest spokój i cisza. Czy my mamy być kolejnymi Polakami, którzy będą mądrzy po szkodzie, czy powinniśmy zareagować już teraz? Powinniśmy chronić swoje granice, bo Polacy chcą, żeby było bezpiecznie - mówi Bedka.Według danych policyjnych udział cudzoziemców w popełnianiu najcięższych przestępstw w Polsce - zabójstw i gwałtów - jest obecnie mniejszy niż kilka lat wcześniej.