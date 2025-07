Blisko 40 organizacji pozarządowych dostało dofinansowanie [ZDJĘCIA]

Prawie 2,5 miliona złotych na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie seniorów czy psychoedukację. 38 zachodniopomorskich organizacji pozarządowych odebrało dofinansowanie na zaplanowane przez nich działania z zakresu polityki społecznej.

Jednym z realizowanych projektów będzie rozwijanie samodzielności i warsztaty gospodarcze dla osób po przebytych kryzysach psychicznych - mówi Maria Makulska Kapuścińska, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź".- Trening gospodarczy ma za zadanie wzmocnić umiejętności gospodarcze, dysponowanie finansami. Co możemy kupić, co jest zdrowe i na co nam wystarczy pieniędzy - mówi Makulska Kapuścińska.Projekty obejmują również wydarzenia artystyczne. Fundacja Ośrodek Praktyk Teatralno-Tanecznych TRUE ma w planach stworzenie filmu przez osoby z niepełnosprawnościami - mówi założyciel teatru Jerzy Norbert Grzegorek.- Będzie to bardzo duży projekt związany z województwem zachodniopomorskim. Chcemy pokazać region w kontekście przedstawienia przez sztukę, ale także usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami - mówi Grzegorek.Jak zaznacza zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Misztak - polityka społeczna nie byłaby możliwa bez działań, podejmowanych przez organizacje pozarządowe.- Organizacje pozarządowe mają niesamowitą kreatywność, innowacyjność i elastyczność realizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Poza tym też mają najlepszą wiedzę, ponieważ wywodzą się najczęściej ze środowisk, bardzo silnie współpracują ze środowiskiem - mówi Misztak.Dofinansowanie było możliwe dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.