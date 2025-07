Szczecin będzie miał więcej nisko i zeroemisyjnych autobusów

Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na zakup 6 autobusów z napędem hybrydowym, z opcją na 6 kolejnych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Trafią one do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” na początku 2027 roku - mówi prezes spółki Krzysztof Putiatycki.- Zdecydowaliśmy się na autobusy hybrydowe mild, które są mniej emisyjne niż tradycyjne diesle, a z kolei nie są aż tak bardzo odbiegające ceną od tradycyjnych diesli - mówi Putiatycki.„Miękkie hybrydy” są również zamawiane dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”, dla którego Miasto Szczecin kupuje 22 autobusy, z opcją na 22 kolejne. Te mają trafić do prawobrzeżnej spółki w pierwszym kwartale 2027 roku. Kolejny zakup dotyczyć ma 50 autobusów wodorowych.Dla nich jednak niezbędne będzie zbudowanie stacji tankowania wodorem na terenie zajezdni SPA „Dąbie” - mówi rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński.- To też będzie się działo analogicznie w tym zakresie, żeby te autobusy mogły spełniać swoją funkcję, użytkowane, konserwowane, zabezpieczane, również ładowane czy też tankowane, więc takie działania też Gmina Miasta Szczecin będzie czynić - mówi Zieliński.Zamawiane obecnie autobusy będą ostatnimi pojazdami niskoemisyjnymi. Wchodząca w życie od przyszłego roku ustawa o elektromobilności, nakłada na takie miasta jak Szczecin zakaz kupowania autobusów innych niż zeroemisyjne. Dlatego następne przetargi ogłaszane będą na autobusy tylko elektryczne lub wodorowe.