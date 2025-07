Rozsypywał gwoździe na drodze, został zatrzymany

Sprawca celowego rozsypywania gwoździ i metalowych haków - na ulicy Południowej w Szczecinie - zatrzymany.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

To 40-letni mężczyzna, który jest dobrze znany policjantom z Wydziału Kryminalnego komisariatu Policji Szczecin-Pogodno - mówi aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Sprawca był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbył karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Działania 40-latka doprowadziły do uszkodzenia co najmniej 7 pojazdów. W każdym przypadku doszło do przebicia opon. Wstępnie oszacowane straty przekraczają kwotę 11,5 tys. zł. - mówi Pankau.Podejrzany mężczyzna, decyzją sądu, został zatrzymany na 2 miesiące. Policja prosi jednocześnie poszkodowanych kierowców, którzy 21 lipca w godzinach porannych poruszali się ulicą Południową w Szczecinie, aby skontaktowali się z komisariatem Szczecin-Pogodno.