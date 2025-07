Straż Graniczna ma kontener, a patrole obywatelskie nowe wyznaczone miejsce [ZDJĘCIA]

Szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński poinformował, że nieformalne partole obywatelskie będą miały wyznaczone miejsce na granicy w Rosówku.

Edycja tekstu: Michał Król

Dotychczasowy namiot, w którym przebywali obywatele kontrolujący sytuację na granicy, musiał zostać usunięty. Powodem była konieczność ustawienia kontenera Straży Granicznej, który posłuży funkcjonariuszom odbywającym służbę w Rosówku.Cieszymy się, że służby będą miały swoje stałe miejsce, ale my też chcielibyśmy mieć możliwość pozostania na granicy - mówi Smoliński.- My mieliśmy lepszą sytuację niż oni, bo my mieliśmy namiot, do którego się schroniliśmy. Oni nie mogli korzystać z naszego namiotu, chociaż wielokrotnie proponowaliśmy. Bardzo dobrze, że to jest. Tak to powinno wyglądać profesjonalnie - mówi radny PiS.Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski komentuje - to służby podejmują decyzję, gdzie postawią swój tymczasowy posterunek, patrole obywatelskie musiały ustąpić.- Kontener już stoi i nie ma żadnych nieporozumień. Decyduje o tym Straż Graniczna i nie musi pytać wojewody, ani innych elementów, bo wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami - mówi Rudawski.Początkowo, członkowie patroli obywatelskich przestawili swój namiot o kilka metrów, teraz mają oficjalnie podpisać umowę z gminą Kołbaskowo. Opłacą i wynajmą plac około 200 metrów od przejścia granicznego, na którym już powstaje ich namiot.