Rolnicy zablokują S3 na węźle Pyrzyce

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorscy rolnicy znowu dadzą o sobie znać. Od 12 do 14 będą blokować S3 na wysokości węzła Pyrzyce.
Nieprzejezdna będzie nitka z Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz w rozmowie z Radiem Szczecin powiedział, że na miejsce został zaproszony minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał jednocześnie, że jeżeli szef resortu zignoruje ich postulaty, to dojdzie zaostrzenia akcji.

- Na razie w jedną stronę jedna nitka, póki jeszcze rolnicy chcą rozmawiać, bo jak już przestaną, to wejdzie protest i będzie stacjonarny. Czyli będą obydwie jezdnie zamknięte i będzie tak, jak było kiedyś na Renicach. Czyli stoimy do skutku, aż minister przyjedzie - poinformował Walterowicz.

Tym razem plantatorzy z regionu domagają się obniżenia cen paliw i nawozów. Radio Szczecin będzie na S3. Relacje naszego reportera pojawiać się będą w wiadomościach.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Najczęściej czytane

  1. B. wicedyrektor ZK w Goleniowie wydalony ze służby za mobbing i molestowanie
    (od 24 marca oglądane 5780 razy)
  2. Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]
    (od 24 marca oglądane 4193 razy)
  3. Prywatny szpital powstanie przy parku Chopina. Mieszkańcy nie są zadowoleni [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
    (od 24 marca oglądane 2830 razy)
  4. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od 24 marca oglądane 2255 razy)
  5. Gmina Dobra: właściciele działek chcą jak najszybciej uzyskać warunki zabudowy
    (od 23 marca oglądane 1601 razy)
radioszczecin.tv

"Za każdą zmianą idzie lęk" - debata o AI w S-1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuczna inteligencja – rewolucja czy ewolucja? - 26.03.2026
Marek Osajda
Pingwin, cyfry i zajączki - studenci ZUT po raz kolejny pomalowali jaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa
Studenci US zaprezentowali sztukę od innej strony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty