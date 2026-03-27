Rolnicy zablokują S3 na węźle Pyrzyce

Zachodniopomorscy rolnicy znowu dadzą o sobie znać. Od 12 do 14 będą blokować S3 na wysokości węzła Pyrzyce.

Nieprzejezdna będzie nitka z Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina.Przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz w rozmowie z Radiem Szczecin powiedział, że na miejsce został zaproszony minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał jednocześnie, że jeżeli szef resortu zignoruje ich postulaty, to dojdzie zaostrzenia akcji.- Na razie w jedną stronę jedna nitka, póki jeszcze rolnicy chcą rozmawiać, bo jak już przestaną, to wejdzie protest i będzie stacjonarny. Czyli będą obydwie jezdnie zamknięte i będzie tak, jak było kiedyś na Renicach. Czyli stoimy do skutku, aż minister przyjedzie - poinformował Walterowicz.Tym razem plantatorzy z regionu domagają się obniżenia cen paliw i nawozów. Radio Szczecin będzie na S3. Relacje naszego reportera pojawiać się będą w wiadomościach.