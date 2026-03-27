Rolnicy na S3. "Nie mamy innego wyjścia"

W Pyrzycach na S3 w południe rozpoczął się rolniczy protest.

Scenariusz tej akcji jest niezmiennie taki sam, z tą tylko różnicą, że dziś zablokowana jest nitka w kierunku Szczecina, w przeciwnym kierunku, czyli do Gorzowa Wielkopolskiego kierowcy jadą normalnie.



Rolnicy tradycyjnie mówią o problemach z opłacalnością produkcji, o rosnących kosztach i oczywiście z ich ust nie schodzi temat umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Adam Walterowicz ze Związku Kółek Rolniczych Pomorza Zachodniego powiedział, że gra toczy się o interesy nie tylko ich, ale także całego społeczeństwa.



- Przepraszamy wszystkich, że musimy to robić, ale nie mamy innego wyjścia, ale prosimy, żebyście się przyłączyli wszyscy do nas i nas popierali, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku - podkreśla Walterowicz.



Blokada S3 w kierunku północnym potrwa do godziny 14. Aby ominąć ten fragment należy juz w Myśliborzu zjechać na dk26 i drogę wojewódzką 119 na Lipiany i Pyrzyce. Akcję zabezpiecza zachodnipomorska policja.



