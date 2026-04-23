"Wpływają od inwestorów zapytania". Stocznia w Szczecinie chce wykorzystać niszę na rynku

Szczecińska Stocznia "Wulkan" znalazła niszę na rynku budowy doków pływających. To po wybudowaniu największej konstrukcji na Bałtyku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Już wpływają od inwestorów zapytania o budowę podobnych doków - mówi wiceprezes spółki Mirosław Winiarski. - Dzisiaj raczej statki budowane są na wschodzie i trudno powiedzieć, żeby wróciły te zamówienia do Europy. Natomiast to jest coś, co moglibyśmy wykorzystać jako Szczecin, czyli dostęp do morza, dostęp do wody, dostęp do dużej fachowości naszych pracowników, którzy są związani z gospodarką morską. Wykorzystujmy taką niszę.Obecnie w Stoczni Remontowej Vulkan trwa budowa stawiacza pław dla Urzędu Morskiego. W planach jest też budowa innych specjalistycznych jednostek pływających.