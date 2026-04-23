Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wstrzymano rekrutację do żłobków [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Żłobek nr 5. Biedronka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Żłobek nr 5. Biedronka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To nie likwidacja i nie wygaszanie, a wstrzymanie rekrutacji. Tak szczeciński magistrat tłumaczy nową sytuację w żłobkach. W trzech miejskich placówkach - na Niebuszewie i w centrum miasta - zdecydowano, że w tym roku nie będzie naboru.
To m.in. przez niż demograficzny. W planach jest też uruchomienie nowych żłobków, m.in. przy ulicy Pszczelnej.

Rodzice dzieci, które nie dostały się do żłobka zostali poinformowani o możliwych rozwiązaniach - zapewnia dyrektorka miejskiego żłobka nr 5 Marta Chmielewska.

- Każdy z rodziców oczekujących otrzymał ode mnie telefon z propozycją innych lokalizacji, łącznie ze żłobkiem przy ulicy Pszczelnej. Wszyscy rodzice oczekujący są zapewnieni o nowym miejscu opieki od 1 września - dodaje Chmielewska.

Tyle że żłobek przy ulicy Pszczelnej jeszcze nie działa. W obiekcie trwają odbiory techniczne. Ich zakończenie zaplanowane jest w maju.

Na razie badamy sytuację - mówi radna z klubu KO Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

- Żłobki przy ulicy Mazowieckiej i Podhalańskiej to są oddalone około 700 metrów od siebie. Przy małej ilości dzieci, które w tej chwili mogłyby uczęszczać do żłobków, wstrzymanie rekrutacji jest po prostu badaniem sytuacji w okresach następnych - tłumaczy Jasińska.

Więcej na ten temat w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" po godzinie 20.00.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rodzice dzieci, które nie dostały się do żłobka zostali poinformowani o możliwych rozwiązaniach - zapewnia dyrektorka miejskiego żłobka nr 5 Marta Chmielewska.
Na razie badamy sytuację - mówi radna z klubu KO Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:29 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Najnowsze podcasty