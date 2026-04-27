W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie będzie sekundników na skrzyżowaniu 26 Kwietnia - Derdowskiego - Taczaka w Szczecinie. Przynajmniej na razie.
Ich brak to problem dla niektórych kierowców - uważają, że gdyby takie urządzenia były tam zamontowane, to byłoby mniejsze prawdopodobieństwo mandatu z systemu Red Light.

System od początku działania, czyli od stycznia 2024 roku wychwycił prawie 3 tys. kierowców, którzy przejechali na czerwonym świetle.

- Jak są sekundniki, kierowca z daleka widzi, czy przyspieszyć, czy zwolnić. Natomiast tutaj często jest to kwestia zaskoczenia. Kierowca jedzie, jest zielone, nagle czerwone i nie wie, czy zatrzymać się, czy przyspieszyć i ryzykować, że zmieści się w tych trzech sekundach. - Ważne jest, żeby były te czasomierze, bo tutaj trudno wyliczyć ten czas. - Sekundniki byłyby lepszym rozwiązaniem, natomiast wiadomo, że pewnie nie o bezpieczeństwo kierowców tu chodzi, tylko o to, żeby kasę ściągnąć, tak wielu kierowców uważa - mówią.

Koszt montażu sekundników to prawie 350 tys. zł. Na razie takich pieniędzy nie ma w budżecie miasta. Gdy tylko się pojawią, urządzenia zostaną zainstalowane - zapewnia kierownik referatu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Marcin Charęza.

- Montaż 17 sekundników, dołączenie ich do sterownika, modernizacja sterownika oraz przepięcie całego systemu do sygnalizacji świetlnych. Jeszcze jest dodatkowa rzecz, to jest konieczność wykonania ekspertyzy wysięgników, które znajdują się na tym skrzyżowaniu - wymienia Charęza.

To radni zdecydują, czy znajdą się pieniądze na sekundniki. Najniższa kara za przejechanie na czerwonym świetle to pół tysiąca złotych.

Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, nie ma planów, aby w najbliższym czasie w Zachodniopomorskiem został zamontowany kolejny system Red Light.

Autorka edycja: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
- Montaż 17 sekundników, dołączenie ich do sterownika, modernizacja sterownika oraz przepięcie całego systemu do sygnalizacji świetlnych. Jeszcze jest dodatkowa rzecz, to jest konieczność wykonania ekspertyzy wysięgników, które znajdują się na tym skrzyżowaniu - wymienia Charęza.

Kierowca jedzie, jest zielone, nagle czerwone i nie wie, czy zatrzymać się, czy przyspieszyć i ryzykować, że zmieści się w tych trzech sekundach.

Bredzi.
Żółte światło na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od wczoraj oglądane 8315 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5605 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od 21 kwietnia oglądane 4414 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od 21 kwietnia oglądane 3949 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3509 razy)
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczęcie sezonu z Klasycznym Szczecinem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej Futbol Plus w Przecławiu. "Nie liczymy bramek, integrujemy się" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

