Radni w Kołobrzegu przeciwni nocnej prohibicji

Nie będzie nocnej prohibicji w Kołobrzegu. Pomysł dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 23 do 6 przepadł na sesji Rady Miasta.

Propozycję nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych przygotował klub radnych Wspólnoty Samorządowej, wskazując na konieczność poprawy bezpieczeństwa oraz negatywne społeczne skutki spożywania alkoholu.Z tą argumentacją nie zgodziła się większość radnych. Radni Jacek Kalinowski i Małgorzata Grotto wskazują, że zakaz nic by nie zmienił.- Fikcja będzie polegała na tym, że zabronimy sprzedaży na 4-5 stacjach, natomiast nie zmieni to nic w skali globalnej naszego miasta. Ktoś, kto będzie chciał wypić alkohol, zrobi zakupy o godzinie 22.50 - mówili radni.Przeciwko tej uchwale zagłosowało 14 radnych i Kołobrzeg nie dołączy do Szczecina i nie wprowadzi nocnej prohibicji.