Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Radni w Kołobrzegu przeciwni nocnej prohibicji

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie będzie nocnej prohibicji w Kołobrzegu. Pomysł dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 23 do 6 przepadł na sesji Rady Miasta.
Propozycję nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych przygotował klub radnych Wspólnoty Samorządowej, wskazując na konieczność poprawy bezpieczeństwa oraz negatywne społeczne skutki spożywania alkoholu.

Z tą argumentacją nie zgodziła się większość radnych. Radni Jacek Kalinowski i Małgorzata Grotto wskazują, że zakaz nic by nie zmienił.

- Fikcja będzie polegała na tym, że zabronimy sprzedaży na 4-5 stacjach, natomiast nie zmieni to nic w skali globalnej naszego miasta. Ktoś, kto będzie chciał wypić alkohol, zrobi zakupy o godzinie 22.50 - mówili radni.

Przeciwko tej uchwale zagłosowało 14 radnych i Kołobrzeg nie dołączy do Szczecina i nie wprowadzi nocnej prohibicji.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty